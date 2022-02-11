Сотрудников набирает брянский аэропорт

Огромных зарплат работникам не обещают.

Любителей самолётов и авиации приглашают на работу в международный аэропорт «Брянск». Пост о вакансиях разместили на официальной странице воздушной гавани.

В аэропорту доступны четыре должности: руководитель полётов, техник по радионавигации, радиолокации и связи, заместитель начальника службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полётов и водитель автомобиля службы специального транспорта.

Размер зарплаты не указан и обсуждается на собеседовании. В комментариях представитель аэропорт отметил, что «зарплаты, конечно, не огромные, но не всё так плохо, как кажется».