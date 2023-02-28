В прошлом году более 22 млн рублей долга по зарплате выплатили брянские работодатели после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Брянской области в 2022 году провели свыше 270 проверок в сфере оплаты труда и выявили 1042 нарушения. Суды рассмотрели 150 исков и заявлений. 168 сотрудников фирм-нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности, а ещё 181 — к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено 24 уголовных дела.

В результате работодатели вернули деньги 627 сотрудникам свыше 22 млн рублей. Кроме того, за нарушение сроков выплаты 419 работников получили более 905 тысяч рублей компенсации.