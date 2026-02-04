Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Юные брянские бойцы привезли 13 медалей из Калуги

2026, 04 февраля 13:42
Юные брянские бойцы привезли 13 медалей из Калуги
Источник фото

Юные брянские бойцы привезли 13 медалей из Калуги. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшие выходные в Калуге прошли всероссийские соревнования  «Лига победителей» и межрегиональный турнир по рукопашному бою. Брянск успешно представили воспитанники  спортшколы «Торпедо».

На «Лиге победителей» среди бойцов 10-11 лет  первое место заняли Богдан Секретарев, Милана Никитина и Раиса Смирнова. Серебряным призёром стал Дмитрий Петров.

На межрегиональном турнире выступили спортсмены 12-15 лет. Первыми стали Анна Телепнева, Никита Лисевич и Иван Ковов. Артём Матросов  завоевал серебряную награду. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владислав Маликов, Артём Алешин, Диана Симонова, Артём Чувин и Максим Гиря.

Метки:

Читайте также

«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
04 февраля 17:43
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
04 февраля 16:39
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах
04 февраля 16:34
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14085) брянск (6776) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2023) уголовное дело (1970) Александр Богомаз (1806) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1024)