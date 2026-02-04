Юные брянские бойцы привезли 13 медалей из Калуги

Юные брянские бойцы привезли 13 медалей из Калуги. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Калуге прошли всероссийские соревнования «Лига победителей» и межрегиональный турнир по рукопашному бою. Брянск успешно представили воспитанники спортшколы «Торпедо».

На «Лиге победителей» среди бойцов 10-11 лет первое место заняли Богдан Секретарев, Милана Никитина и Раиса Смирнова. Серебряным призёром стал Дмитрий Петров.

На межрегиональном турнире выступили спортсмены 12-15 лет. Первыми стали Анна Телепнева, Никита Лисевич и Иван Ковов. Артём Матросов завоевал серебряную награду. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владислав Маликов, Артём Алешин, Диана Симонова, Артём Чувин и Максим Гиря.