Полицейский помог попавшей в аварию в Жуковском районе семье с детьми

2026, 05 февраля 11:32

Полицейский помог попавшей в аварию на трассе в Жуковском районе семье с детьми. Об этом сообщили в региональном УМВД

Ночью к сотрудникам полиции на стационарном посту обратился водитель грузового автомобиля. Он рассказал, что в Жуковском районе на 215 километре федеральной дороги «Орел – Брянск – Смоленск» в кювет съехал легковой автомобиль.

На место происшествия приехал инспектор ДПС Максим Закроев. Женщина пояснила, что не справилась с управлением автомобиля. В аварии никто не пострадал. В машине находились ещё одна женщина и двое малолетних детей.

Страж порядка вызвал эвакуатор, чтобы вытащить машину. А женщин с детьми инспектор отвез на стационарный пост, чтобы они смогли согреться и выпить горячего чая.