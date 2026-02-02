Брянские инспекторы ГИБДД подарили ребёнку велосипед в рамках акции «Ёлка желаний»

2026, 02 февраля 17:32

Брянские инспекторы ГИБДД подарили ребёнку велосипед в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

После Нового года прошёл месяц, но участники всероссийской акция «Ёлка желаний» продолжают получать подарки. Сотрудники Госавтоинспекции Брянской области по своей инициативе присоединились к акции.

Сотрудники ГИБДД пригласили в административное здание 10-летнего Даниила Тишунина. Мальчик мечтал получить двухколесный спортивный велосипед. В торжественной обстановке полицейские вручили ему долгожданный подарок, а также защитный шлем и комплект экипировки.

Первый пробный выезд на новом транспорте подросток сделал прямо в здании областного управления Госавтоинспекции. Для Даниила полицейские также провели экскурсию по подразделению и дали возможность посидеть в служебном автомобиле.