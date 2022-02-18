Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска достроят летом

Новый подрядчик приступил к работам в ноябре прошлого года.
Глава Брянской городской администрации Александр Макаров проверил ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе.
В прошлом году администрация расторгла мунконтракт с подрядчиком из-за нарушения сроков. Объект был достроен на 80%. Новый подрядчик приступил к работам в конце ноября прошлого года.
Сейчас делаю чаши двух бассейнов: детского для обучения плаванию и 25-метрового на 6 дорожек. Также строители ведут монтаж слаботочных систем и отделывают стены.
Стройку планируют завершить к середине лета.
«Работа идёт, динамика налицо. Но за этим объектом должен быть ежедневный пристальный контроль, чтобы строительные темпы не падали. Жители Бежицы слишком долго ждут открытия своего бассейна», — подчеркнул Александр Макаров.
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