Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска достроят летом

Новый подрядчик приступил к работам в ноябре прошлого года.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров проверил ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе.

В прошлом году администрация расторгла мунконтракт с подрядчиком из-за нарушения сроков. Объект был достроен на 80%. Новый подрядчик приступил к работам в конце ноября прошлого года.

Сейчас делаю чаши двух бассейнов: детского для обучения плаванию и 25-метрового на 6 дорожек. Также строители ведут монтаж слаботочных систем и отделывают стены.

Стройку планируют завершить к середине лета.

«Работа идёт, динамика налицо. Но за этим объектом должен быть ежедневный пристальный контроль, чтобы строительные темпы не падали. Жители Бежицы слишком долго ждут открытия своего бассейна», — подчеркнул Александр Макаров.