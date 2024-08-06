Суд рассмотрел иск главы Брянска к блогеру Демьяненко

Накануне Выгоничский районный суд рассмотрел гражданское дело о защите чести и достоинства. Иск подала глава города Брянска Марина Дбар. Ответчиком выступил блогер Роман Демьяненко.

На странице «Юрист Роман Демьяненко» в «ВКонтакте» и одноименном телеграм-канале размещены публикации, оскорбляющие честь и достоинство главы областного центра, порочащие её деловую и общественную репутацию. Марина Дбар просила суд обязать Демьяненко опровергнуть и удалить информацию, а также взыскать с него 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Высшая инстанции приняла во внимание результаты проведенной лингвистической экспертизы. Так, суд признал публикации порочащими истца, обязал блогера в трехдневный срок опубликовать на своих ресурсах в Telegram и «ВКонтакте» решение суда. Также с Романа Демьяненко взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, судебные расходы и госпошлина.

Решение не вступило в законную силу