Глава горадминистрации Александр Макаров проверил объект.

Ремонт фасада городского Дома культуры в Володарском районе Брянска отстает от графика, — в этом убедился глава горадминистрации Александр Макаров, проверив работу подрядчика. Компания «Легион-Строй плюс» смыла краску, начала обшивать стены утеплителем и штукатурить. Окна уже заменены, в ближайшее время рабочие должны отреставрировать капители и приступить к покраске стен.

По контракту все работы должны были завершить в конце августа, но на площадке явно недостаточно специалистов. Александр Макаров поручил директору Дома культуры ежедневно отчитываться о количестве рабочих на объекте, включая выходные. Также после расчистки территории обнаружились ветхие сараи, примыкающие к забору ДК.

Глава администрации пообщался с жителями, которым принадлежат постройки. Выяснилось, что сараи построены десятилетия назад и сейчас используются для хранения картофеля. Руководству горадминистрации предстоит решить юридические вопросы и убрать неприглядные сооружения, чтобы они не портили вид будущего парка «Олимпийский».