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Брянская область получит семь новых производств на 18 миллиардов рублей

2026, 12 августа 14:14
Брянская область получит семь новых производств на 18 миллиардов рублей
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Инвестпроекты охватят сельское хозяйство, переработку и машиностроение.

 

Брянская область получит семь новых производств на общую сумму 18,2 миллиарда рублей. Они появятся в рамках расширения свободной экономической зоны на всю территорию региона.

Как пояснил директор департамента экономического развития Михаил Ерохин, теперь льготный режим доступен для новых проектов в любых районах области при минимальном пороге капитальных вложений в один миллиард рублей. Преференции будут предоставляться на конкурсной основе. Меры поддержки для уже работающих предприятий сохраняются.

Новые условия распространяются на обрабатывающие производства и сельское хозяйство, за исключением металлургии и большей части подакцизных товаров. Производство автомобилей, мотоциклов, фармацевтического спирта и лекарств под действие режима попадает. В регионе уже сформирован портфель из семи проектов, которые позволят создать 774 рабочих места. 

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