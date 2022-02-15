Территорию бывшего концлагеря «Дулаг-142» в Брянске продали на торгах

Суд отменил сделку и мемориальный комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения.

Прокуратура Володарского района Брянска «отвоевала» территорию бывшего концлагеря «Дулаг-142». Он располагался на месте 85-го ремонтного завода. Там расположены памятные знаки, увековечившие погибших в годы Великой Отечественной войны.

Когда ремонтное предприятие признали банкротом, прокуратура настаивала на исключении из торгов в счёт погашения долгов земельного участка. Конкурсному управляющему завода напомнили о необходимости сохранения мемориального захоронения жертв лагеря «Дулаг-142». Но тот мер не принял. В конце 2020 года всё имущество продали на торгах и передали в частные руки.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управляющего. Сделку отменили.

Прокуратура добилась признания территории памятника «Жертвам фашизма» объектом культурного наследия регионального значения. А также обратилась в суд, чтобы включить территорию мемориального захоронения в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Требования и в этот раз удовлетворили. «Мемориальный комплекс жертв-узников концлагеря «Дулаг-142» с массовыми захоронениями (1941–1943 годы). Город Брянск» был включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Транзитный пересыльный лагерь «Дулаг-142» организовали немецко-фашистские захватчики с 1941 по 1943 год. Там погибли 40 тысяч человек. На территории ищут останки погибших в лагере.