Традиционный Толстовский бал прошёл в парке Брянска. Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации.

В парке-музее имени Алексея Толстого прошёл традиционный грандиозный праздник. Руководитель Брянского клуба исторического танца «Аврора» Альбина Новикова и городское парковое объединение организовали Толстовский бал.

Жители и гости Брянска побывали в путешествии в Россию начала XIX века. Солисты Брянского губернаторского симфонического оркестра исполнили камерную классическую музыку. Атмосферу бальной культуры первой половины XIX века также создали наряды и аксессуары, французский язык и популярные в то время на балах в России танцы.

Реконструктор и краевед Александр Сальников в перерывах между танцами рассказывал об артефактах времен Отечественной войны 1812 года.