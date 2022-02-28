Тонированный BMW врезался в «ВАЗ» в Брянске

Три человека с травмами попали в больницу.

Авария с пострадавшими произошла вечером на улице 50 Армии в Брянске.

В Госавтоинспекции рассказали, что 34-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «ВАЗ-211230».

В ДТП пострадали три человека. У водителя BMW врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его отправили в больницу. В медучреждение попал и 54-летний водитель «ВАЗ» с множественными переломами рёбер. У 54-летнего пассажира «ВАЗ» сломан нос и множественные ушибы лица, головы, грудной клетки и руки. Он также госпитализирован.

На водителя BMW инспекторы составили административный материал за тонировку. Также стражи порядка выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети — на проезжей части был лёд.