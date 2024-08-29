Три беспилотника сбили военные над Брянщиной ночью

Три беспилотника уничтожили военные над Брянщиной ночью в пятницу. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную террористическую атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Ночью 29 августа сразу три беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над регионом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.