Три беспилотника за ночь сбили военные над Брянщиной

Три беспилотника за ночь уничтожила система ПВО над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. С разницей в несколько часов военнослужащие Минобороны РФ заметили над регионом три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии травм не получили. Разрушений также нет.