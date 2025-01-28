Три беспилотника за ночь сбили военные над Брянщиной
Три беспилотника за ночь уничтожила система ПВО над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. С разницей в несколько часов военнослужащие Минобороны РФ заметили над регионом три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествии травм не получили. Разрушений также нет.
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