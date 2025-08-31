Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Брянщину накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ несколько раз атаковали Брянскую область. Так, FPV-дроны сбросили взрывное устройство на грузовой автомобиль на автодороге Суземка-Страчово. Травмы получил водитель.

В Суземке дроны-камикадзе напали на Дом культуры. Взрывное устройство повредило кровлю.

Такле под удар попало сельхозпредприятие в селе Крапивна Климовского района. Из-за сброса взрывных устройств поврежден КПП.ранения получили два сотрудника. Их оперативно госпитализировали.

В селе Чуровичи Климовского района сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль и административное здание. Люди травм на пострадали. Автомобиль уничтожен полностью, а в здании загорелась кровля.