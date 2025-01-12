Три человека пострадали при атаке ВСУ на брянское село Новые Юрковичи накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

11 января ВСУ атаковали село Новые Юрковичи Климовского района из реактивной системы залпового огня. Три человека получили ранения. Их оперативно доставили в больницу.

«Зафиксировано значительное разрушение административного здания. Обследование территории продолжается», — уточнил Александр Богомаз.