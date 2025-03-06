Три моста отремонтируют в Брянской области в 2025 году. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию провёл вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Там обсудили итоги и планы дорожного строительства. В режиме видеосвязи в совещании участвовал губернатор региона Александр Богомаз.

«Один из важных показателей — соответствие дорог нормативам. И здесь мы показываем высокие результаты и перевыполняем поставленные планы. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 59,66 % (план — 57,06 %), Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, — 85,08 % (план — 83,98 %), причем в 2018 году было всего 47 %», – подчеркнул Александр Богомаз.

В регионе за десять лет построили и капитально отремонтировали 5 391,34 километра дорог, а также построили десять мостов. В этом году на дорожную сферу выделено 9,8 млрд рублей, из которых 8,057 млрд рублей — региональный бюджет.

«В этом году капитально отремонтируем три моста: четырехполосный путепровод через железнодорожные пути в Унече протяженностью 134,4 м, 64-метровый мост через реку Уль в Севском районе, автомобильный мост через реку Судость в Почепе длиной 90,9 метра», – уточнил Александр Богомаз.