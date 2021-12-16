У принципиального должника из Брянска арестовали автомобиль

Сумма неоплаченные штрафов также выросла с 3500 до 10500 тысяч рублей.

В отношении автомобилиста из Фокинского района служба судебных приставов возбудила семь исполнительных производств. Мужчина вовремя не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения на 3500 тысячи рублей. Добровольно погашать долги он не стал.

К сумме долга прибавился исполнительский сбор и водитель стал должен уже 10 500 рублей. Но платить не хотел.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника и увезли на спецстоянку. И только когда мужчине сообщили о выставлении машины на торги для оплаты долга, он внес необходимую сумму сам. А ещё заплатил за штрафстоянку и эвакуатор.