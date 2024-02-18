Брянские приставы взыскали деньги с хозяина напавшей на ребёнка собаки

Брянские приставы взыскали 100 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудников надзорного ведомства Унечского района проконтролировали исполнение решения суда о компенсации морального вреда. Так, 19 февраля 2023 года на улице Ворошилова в Унеча собака породы американская акита напала на 11-летнего мальчика. Суд обязал владельца собаки выплатить 100 тысяч рублей в пользу ребёнка. Но тот решение суда не исполнил.

Прокуратурой направила в отделение судебных приставов решение суда для принудительного исполнения. После этого с хозяина собаки взыскали деньги.