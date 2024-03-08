Брянский суд отправил под домашний арест судебного пристава, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают судебного пристава-исполнителя Бежицкого районного отделения Брянска.

По версии следствия, с октября 2020 года по январь 2022 года женщина пообещала своей знакомой купить для неё с торгом недвижимость. Пристав взяла у приятельницы более 1 млн 100 тысяч рублей при этом выполнять обещание не планировала.

Кроме того, женщина по аналогичной договоренности похитили у другой своей знакомой более 380 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УФССП и регионального управления ФСБ России. Женщине предъявили обвинение. Суд отправил её под домашний арест.