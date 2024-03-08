Город32

Брянский суд отправил под домашний арест судебного пристава

2024, 08 марта 15:33 Происшествия
Брянский суд отправил под домашний арест судебного пристава
Источник фото

Брянский суд отправил под домашний арест судебного пристава, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают судебного пристава-исполнителя Бежицкого районного отделения Брянска.

По версии следствия, с октября 2020 года по январь 2022 года женщина пообещала своей знакомой купить для неё с торгом недвижимость. Пристав взяла у приятельницы более 1 млн 100 тысяч рублей при этом выполнять обещание не планировала.

Кроме того, женщина по аналогичной договоренности похитили у другой своей знакомой более 380 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УФССП и регионального управления ФСБ России. Женщине предъявили обвинение. Суд отправил её под домашний арест.

Читайте также
Брянский паралимпиец стал призёром Чемпионата России
08 марта 14:53
Брянский паралимпиец стал призёром Чемпионата России
Праздничный концерт к 8 Марта прошёл в Брянске
07 марта 18:24
Праздничный концерт к 8 Марта прошёл в Брянске
Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка
07 марта 17:36
Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка
Ещё один беспилотник уничтожили над Брянщиной
07 марта 16:29
Ещё один беспилотник уничтожили над Брянщиной

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Работу системы оповещения проверят в Брянске
Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП в Брянске
Лента новостей
Министр ЖКХ России наградил брянских строителей
Происшествия
Трое брянцев лишились более трёх млн рублей при попытке быстро разбогатеть
Общество
Глава Минстроя России оценил развитие инфраструктуры в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани
«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта

7 марта на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с улицей Трубчевской поселка Навля в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы. Железнодорожники заменят плиты устройства заграждения переезда.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.