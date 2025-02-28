Участникам Великой Отечественной войны из Брянской области выплатят по миллиону рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

9 мая в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на заседании областной Думы депутаты единогласно приняли решение о единовременных выплатах. В честь юбилея участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по одному миллиону рублей. А ветеранам, работавшим в период войны на объектах противовоздушной обороны, в тылу, а также жителям блокадного Ленинграда выплатят по 80 тысяч рублей.