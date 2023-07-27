Участники СВО Брянской области получат компенсацию при ранении

Участники спецоперации из Брянской области получат компенсацию при ранении. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.

Депутаты на заседании Брянской областной Думы приняли очередной закон о социальной поддержке военнослужащих.

«В дополнение к уже действующим мерам поддержки, региональные денежные выплаты теперь предусмотрены в случае получения ранения при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – уточнил Александр Богомаз.

Сумма выплаты составит от 100 до 400 тысяч рублей и зависит от степени тяжести ранения. Поддержку оказывают в случае каждого ранения.

«Мы и дальше будем поддерживать защитников Родины и их семьи. Помогать им — это наш святой долг!» –заключил губернатор.