Удар – и гол!

В регионе продолжают уделять большое внимание развитию спорта не только в областном центре, но и на периферии. Правительство Смоленской области приняло еще ряд важных решений в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в интервью проекту Семёна Пегова WarGonzo.

Часть проектов касается футбола – этого любимейшего вида спорта в России. Немало поклонников этой игры есть и на Смоленщине.

«Смоляне соскучились по профессиональному спорту. И мы сейчас делаем шаги по решению этого вопроса. Первое – это возрождение футбола. Есть определённые договорённости с Министром спорта России Олегом Васильевичем Матыциным. Занимаемся лицензированием и сертификацией стадионов в Смоленском государственном университета спорта и в Краснинском районе», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По его словам, сегодня эти два стадиона претендуют на проведение матчей Российского футбольного союза.

Также глава региона поделился планами по развитию хоккея – смоленская хоккейная команда станет участником регулярной хоккейной лиги в Республике Беларусь.

«Да, легионеры могут быть в составе команды, но главное, чтобы это были смоляне. Наши люди хотят болеть за своих!» – дополнил Василий Анохин.

Есть определённые проекты, направленные на развитие спорта в районах Смоленской области. Больше внимание уделяется при этом поддержке тренерского состава.

Так, в регионе введены доплаты тренерам и спортсменам, которые побеждают в соревнованиях.

«Помимо этого, теперь, если молодой человек заключает целевой договор с любой спортивной школой, он получает такие же меры поддержки, как и наши врачи и учителя. Это повышенная стипендия, служебное жильё или компенсация аренды. Мы выделяем так называемые «подъёмные». И самое главное – если он приезжает в район, он получает миллион руб­лей в качестве первоначального взноса по ипотеке», – уточнил губернатор.