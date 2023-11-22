Умер основатель Брянского городского академического хора Марио Бустилло. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основатель Брянского городского академического хора, его бессменный руководитель и дирижёр Марио Бустилло умер на 71-м году жизни.

Марио Игнасио Бустилло Мартинес родился на Кубе. Хоровому дирижированию он учился в национальной музыкальной школе в Гаване, затем в Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В 1992 году Марио Бустилло впервые приехал в Брянск в качестве переводчика гуманистического движения «Во имя человека». Затем его пригласили в Брянское музыкальное училище преподаватель хорового дирижирования. Там он основал творческий коллектив, который стал Брянским городским академическим хором.

Под руководством Марио Бустилло коллектив не раз побеждал на Всероссийских и Международных конкурсах. Он также заложил традицию новогодних концертов Брянского городского академического хора 31 декабря.