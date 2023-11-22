Город32

Умер основатель Брянского городского академического хора

2023, 22 ноября 15:53 Лента новостей
Умер основатель Брянского городского академического хора
Источник фото

Умер основатель Брянского городского академического хора Марио Бустилло. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Основатель Брянского городского академического хора, его бессменный руководитель и дирижёр Марио Бустилло умер на 71-м году жизни. 

Марио Игнасио Бустилло Мартинес родился на Кубе. Хоровому дирижированию он учился в национальной музыкальной школе в Гаване, затем в Московской консерватории им. П. И. Чайковского. 

В 1992 году Марио Бустилло впервые приехал в Брянск в качестве переводчика гуманистического движения «Во имя человека». Затем его пригласили в Брянское музыкальное училище преподаватель хорового дирижирования. Там он основал творческий коллектив, который стал Брянским городским академическим хором.

Под руководством Марио Бустилло коллектив не раз побеждал на Всероссийских и Международных конкурсах. Он также заложил традицию новогодних концертов Брянского городского академического хора 31 декабря.

Читайте также

Новости регионов

22.11.2023 14:13
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – ​16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – ​их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо».   Нужен результат – Любые спортивные соревнования – ​это проверка каждого на физическую
15.11.2023 12:08
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский посёлок остался без света после обстрела
Лента новостей
Два беспилотника пытались атаковать Брянск
Общество
В Брянске открылся магазин от «Детской молочной кухни»
Лента новостей
Беспилотник уничтожили над Унечским районом
Общество
В брянской школе открыли мемориальную доску в память о военном

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области
«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой новое здание УМВД России по Брянской области, расположенное в областном центре по улице Советской, 102. Специалисты провайдера построили около 30 километров оптики, проложили более 10 километров медного кабеля, провели работы по устройству кабельной канализации. Благодаря этому сотрудники ведомства могут пользоваться телефонией и виртуальной частной сетью (VPN).

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Региональное управление МЧС России благодарит «Брянскэнерго» за профилактику детского электротравматизма
Региональное управление МЧС России благодарит «Брянскэнерго» за профилактику детского электротравматизма

В адрес и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федора Капшукова поступило благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Вадима Уваркина.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.