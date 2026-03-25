2026, 25 марта 14:24

Уровень газификации в Брянской области на 20% выше среднего по России. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и АО «Газпром газораспределение Брянск» Алексеем Киреенко. Они подвели итоги программы догазификации Брянской области в 2021-2025 годах.

За минувшие пять лет предприятие построило почти 8 100 газопроводов до границ участков. 7 100 домовладений подключили к сети. По догазификации заключено более 9 тысяч договоров.

«У нас в Брянской области в городах и поселках городского типа уровень газификации на 20% выше среднего по России — 95,8%», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Также речь шла о реализации программы в ближайшие пять лет. Дальнейшая работа позволит увеличить уровень газификации сельских поселений Брянщины до 95%.