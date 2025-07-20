В 439,4 миллиона рублей обойдется строительство крематория в Брянске

В Брянске на кладбище по улице Молокова собираются построить крематорий. Согласно проекту, это будет одноэтажное здание, площадь которого превысит 1500 квадратных метров.

Впрочем, разговоры касательно возведения крематория и колумбария на территории областного центра ведутся давно. На сегодняшний день многие из 16 погостов не имеют возможности расширения, допускается только подзахоронение тел на семейно-родовых участках.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что крематорий на Молокова будет оказывать 50 услуг. В их числе церемония прощания и хранение праха. В соответствии с планом строительство должны завершить в 2028 году. На эти цели потребуется 439,4 миллиона рублей, из которых 4,4 миллиона направят на разработку проект-сметной документации. Объем финансирования указан в постановлении, подписанном мэром Александром Макаровым.

Колумбарий же намерены поставить на Ковшовском кладбище. Кирпичная с нишами, где предусмотрено размещение 50-60 урн с прахом, может появиться в конце 2024-го—начале 2025-го. Сроки зависят от материальной составляющей.