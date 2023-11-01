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В Белой Березке при обстреле повреждены гаражи

2023, 01 ноября 08:09 Лента новостей
В Белой Березке при обстреле повреждены гаражи
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Несколько гаражей получили повреждения при обстреле посёлка Белая Берёзка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Под обстрел ВСУ попал посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Повреждения получили несколько гаражей. Люди на происшествии не пострадали.

«Комиссия по оценке ущерба проводит обследование территории», – уточнил Александр Богомаз.

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