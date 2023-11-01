В Белой Березке при обстреле повреждены гаражи

Под обстрел ВСУ попал посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Повреждения получили несколько гаражей. Люди на происшествии не пострадали.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в селе Остёр в Смоленской области будет закрыто 1 и 2 ноября на время ремонта Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в селе Остёр Рославльского района Смоленской области, будет временно закрыто 1 и 2 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переезда. Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Кардымовском районе Смоленской области будет закрыто 27 октября на время ремонта Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области будет закрыто 27 октября с 10:00 до 14:00. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться переездом вблизи станции Присельской. Московская железная дорога просит водителей с

За чистоту и порядок В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять

Счёт на минуты В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт