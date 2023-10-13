В Бежицком районе Брянска на четыре дня ограничат движение автотранспорта

На следующей неделе, в период с 16 по 19 октября, в Бежицком районе Брянска будет ограничено автомобильное движение на пересечении улиц Почтовой и Ново-Советской. Ою этом предупреждает пресс-служба мэрии.

В качестве причины временных неудобств городские власти назвали земляные работы в пределах Почтовой улицы. Здесь планируют прокладывать инженерные коммуникации.

Однако временные ограничения не означают полное перекрытие проезжей части. На данном отрезке пути автомобилисты смогут передвигаться по одной полосе. Как бы там ни было, в указанные даты водителям все-таки желательно заранее продумывать маршруты движения и по возможности выбирать альтернативные пути.