Водитель довёз пенсионерку до её дома и уехал.

В Брянске ищут очевидцев ДТП с пешеходом.

Инцидент произошёл 23 февраля около 15 часов 40 минут во дворе дома № 40 по улице Ново-Советской в Бежицком районе. Водитель «Daewoo Nexia» задним ходом сбил 64-летнюю женщину. Мужчина довёз до её дома и уехал. Женщина получила тяжёлые травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность водителя — 33-летнего жителя Брянска. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.

Информацию о происшествии можно сообщить по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-67.