В Брянске изменили расписание трех автобусов

В областном центре продолжается оптимизация работы общественного транспорта.

В апреле в Брянске изменятся расписания движения трех автобусных маршрутов.

Как сообщает городское автотранспортное предприятие, с 3 апреля изменится расписание выходного дня у автобуса № 11 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный».

Время отправления от конечной остановки «Бульвар Щорса»: 6.20, 6.40, 6.55, 7.10, 7.25, 7.37, 7.49, 8.01, 8.13, 8.25, 8.37, 8.49, 9.01, 9.16, 9.31, 9.46, 10.01, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.11, 11.23, 11.34, 11.45, 11.56, 12.07, 12.18, 12.29, 12.40, 12.51, 13.02, 13.13, 13.24, 13.35, 13.46, 13.57, 14.08, 14.19, 14.34, 14.49, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.48, 17.01, 17.12, 17.23, 17.34, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20.

От остановки «Микрорайон Вокзальный» автобус будет отправляться в 5.40, 6.02, 6.14, 6.26, 6.38, 6.56, 7.14, 7.26, 7.38, 7.50, 8.04, 8.15, 8.26, 8.40, 8.55, 9.10, 9.25, 9.40, 9.55, 10.10, 10.25, 10.40, 10.55, 11.07, 11.19, 11.31, 11.43, 11.55, 12.07, 12.19, 12.31, 12.43, 12.55, 13.07, 13.19, 13.30, 13.41, 13.52, 14.03, 14.14, 14.25, 14.36, 14.47, 14.58, 15.09, 15.20, 15.31, 15.42, 15.53, 16.04, 16.15, 16.26, 16.40, 16.55, 17.10, 17.25, 17.40, 17.55, 18.10, 18.25, 18.45, 19.05, 19.30, 19.55, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20.

С 6 апреля изменится будничное и выходное расписание автобуса № 19д «Деснаград – Бежицкий рынок».

Время отправления от рынка по будним дням: 7.08, 7.40, 8.15, 8.50, 9.25, 10.00, 10.35, 13.44, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.05; от «Деснаграда»: 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 8.35, 9.10. 9.45, 10.20, 10.55, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.20 (через Бежицкий рынок до Дружбы).

В выходные от Бежицкого рынка автобусы будут трогаться в 6.02, 6.31, 7.05, 7.40, 8.15, 8.50, 9.25, 10.00, 10.35, 13.44, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.05; от «Деснаграда»: в 7.25, 8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20, 10.55, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.20 через Бежицкий рынок до Дружбы.

Также с 6 апреля по будням введут дополнительный рейс автобуса № 23к «Бежицкий рынок – улица Сахарова». Время отправления от конечного пункта «Бежицкий рынок» – 18.40.