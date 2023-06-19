Более 18 миллионов пассажиров перевезли автобусы Брянска с начала года. Об этом рассказали в городской администрации.

Брянск обслуживают 274 автобуса муниципального парка. С начала этого года они перевезли более 18 миллионов пассажиров. В будни автобусами пользуются более 128 тысяч человек в день.

Предприятие обеспечивает водителей форменной одеждой. Уже 40 человек получили рубашку и брюки. Для водителей построены диспетчерские пункты. Ещё два появятся на конечных остановках «Деснаград» и «Поликлиника БАЗ».