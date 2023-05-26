Автобусную кассу открыли на брянском вокзале

На вокзале в Брянске работает касса с билетами на междугородние автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кассовом зале дальнего следования вокзала Брянск-Орловский пассажиры теперь могут купить билеты на междугородние автобусы. Транспорт ходит с привокзальной площади. А время отправления состыковано с расписанием прибытия пассажирских поездов.

Ранее для того, чтобы пересесть на автобусные рейсы в Климово, Красная Гора, Мглин, Новозыбков, Погар, Стародуб, Сураж и Трубчевск нужно было добраться до автовокзала.