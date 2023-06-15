Брянская администрация отреагировала на жалобу на переполненные автобусы (ВИДЕО)

Брянская администрация отреагировала на жалобу пассажира на переполненные автобусы на маршруте «Новостройка-Советский».

В интернете разместили видео переполненного автобуса№ 31 в Брянске.Автор публикации рассказал, что работает на «Кремнии» и с трудом уезжает домой вечером. Чиновники выехали на место в час-пик, чтобы лично изучить ситуацию. На остановке «Заря» они больше часа снимали на видео все автобусы и количество в них пассажиров.

По информации начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова районы Новостройка и Советский соединяют муниципальные маршруты №2а «Фосфоритный завод – Дизельный завод», №31а «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ» и №37а «Фосфоритный завод — Телецентр. Ежедневно на линию выпускают 74 автобуса. 18