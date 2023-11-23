В Брянске почтили память поэта Фёдора Тютчева
220-летие со дня рождения поэта Фёдора Тютчева отметили в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске отметили 220-летие со дня рождения поэта Фёдора Тютчева. Чиновники, депутаты, сотрудники учреждений культуры, а также гости из Санкт-Петербурга, Донецка и Воронежа возложили цветы к памятнику поэта в центре города.
А в областной библиотеке проходит научная конференция «Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия». Праздничные мероприятия организовали и в Овстуге.
Возрастные ограничения 6+
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