В Брянске почтили память поэта Фёдора Тютчева

220-летие со дня рождения поэта Фёдора Тютчева отметили в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске отметили 220-летие со дня рождения поэта Фёдора Тютчева. Чиновники, депутаты, сотрудники учреждений культуры, а также гости из Санкт-Петербурга, Донецка и Воронежа возложили цветы к памятнику поэта в центре города.

А в областной библиотеке проходит научная конференция «Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия». Праздничные мероприятия организовали и в Овстуге.

Возрастные ограничения 6+