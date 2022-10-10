В Брянске после ремонта открыли роддом

Роддом Брянской областной больницы № 1 открыли после ремонта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание родильного дома построили в 1982 год. С 2020 года его перепрофилировали в СOVID-госпиталь.

Рабочие отремонтировали фасад и сделали внутреннюю отделку всех помещений. Здание украсили яркими рисунками. Также обновили все инженерные коммуникации. Светлыми стали палаты и столовая.

Процедурные кабинеты и операционные оснастили всем необходимым для оказания помощи малышам и их мамам.