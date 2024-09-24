В Брянске построили дорогу к военному госпиталю

В Брянске за 20 миллионов рублей построили дорогу к военному госпиталю. Об этом сообщили в городской администрации.
В Володарском районе Брянска построили новый проезд. Он связал улицу Салтыкова-Щедрина с новым военным госпиталем.
Протяжённость новой дороги — 365 метров, а ширина проезжей части — семь. Специалисты «Брянскавтодор» сделали тротуары, парковки и установили два остановочных комплекса. Освещают проезд 12 светодиодными фонарями.
Работу подрядчика проверила межведомственная комиссия.
«Асфальт положен хорошо, но есть недостатки, которые подрядчик обязан устранить. Не везде укреплены щебнем обочины, а это может привести к повреждению краев дорожного полотна. Не убран строительный мусор и не скошена трава. На остановочных комплексах неправильно установлен бордюрный камень. Принять у подрядчика объект в таком виде мы не можем», — пояснила заместитель главы Володарской районной администрации Инна Лукашова.
Проезд обошёлся в 20 миллионов рублей. Его сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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