В Брянске принимают заявки на благоустройство дворов в 2023 году

Он продлится до 1 мая.

Стартовал приём заявок на 2023 год по благоустройству дворов в Брянске. Ремонт будут проводить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Заявки принимают до 1 мая в районной администрации. Там же расскажут об условиях включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды».

За пять лет действия программы в Брянске отремонтировали 78 дворов, четыре парка и 13 скверов. На это потратили 739,6 миллиона рублей.