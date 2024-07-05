В Брянске прошла церемония возложения цветов в честь 80-летия со дня основания региона.

5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская область. 80 лет спустя в областном центре прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу на Площади Партизан. В ней приняли участие губернатор Александр Богомаз, зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и совет Председателя Правительства России Олег Матыцин. Они возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня наша родная Брянщина отмечает свое 80-летие! За этими цифрами, конечно же, люди — героические, трудолюбивые, настоящие патриоты. Благодаря жителям Брянской области наша родная земля развивается и процветает!» — сказал губернатор Александр Богомаз.