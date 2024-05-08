В Брянске увеличилось число детей-сирот

В Брянске увеличилось число детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшем году в Брянске выявили 122 детей, оставшихся без попечения родителей. У 27 из них родители умерли. Остальные воспитываются в приёмных семьях или госучреждениях, при живых родителях. Некоторые сами отказались от детей, другие злоупотребляют алкоголям, отбывают срок за преступления или признаны недееспособными.

В 2022 году детей-сирот в областном центре было 50, то в прошлом — уже 86 человек. В 2023 году 68 детей изъяли из семей. Прав на них лишились 65 родителей.