В Брянске воспитателей поздравили с профессиональным праздником

В Брянске воспитателям вручили грамоты в профессиональный праздник. Об этом сообщили в городской администрации.

День дошкольного работника отметили в Брянске. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Медведева. Там собрались воспитатели, заведующие и сотрудники детских садов города. Чиновники и общественники поздравили педагогов и вручили им почётные грамоты. А творческие коллективы Дворца культуры подготовили праздничный концерт.

«Быть воспитателем — ответственный, нелёгкий и бесценный труд. Именно в дошкольном возрасте у ребят закладываются основы характера, формируется личность, раскрываются таланты. От вашего профессионализма и мудрости зависит дальнейшее развитие наших детей», — сказала глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.