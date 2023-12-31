В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»

Юные брянцы получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянском театре кукол собрались участники акции «Ёлка желаний». Юных гостей с родителями встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Их угощали вкусной выпечкой.

Глава города Брянска Марина Дбар, депутаты городского Совета, глава горадминистрации Александр Макаров вручили подарки детям, шары с мечтами которых они сняли с ёлки в фойе мэрии.

Так, четвероклассница школы №19 Ирина получила умную колонку. Второклассник школы №72 Александр мечтал о боксёрской груше и перчатках. А ученица 2-го класса школы №37 Анастасия получила интерактивную игрушку. Четырёхлетней Алёне досталась интерактивная кукла, а трёхлетнему Марку — робот на пульте управления.