Город32

В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»

2023, 31 декабря 12:55 Лента новостей
В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»
Источник фото

Юные брянцы получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянском театре кукол собрались участники акции «Ёлка желаний». Юных гостей с родителями встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Их угощали вкусной выпечкой.

Глава города Брянска Марина Дбар, депутаты городского Совета, глава горадминистрации Александр Макаров вручили подарки детям, шары с мечтами которых они сняли с ёлки в фойе мэрии.

Так, четвероклассница школы №19 Ирина получила умную колонку. Второклассник школы №72 Александр мечтал о боксёрской груше и перчатках. А ученица 2-го класса школы №37 Анастасия получила интерактивную игрушку. Четырёхлетней Алёне досталась интерактивная кукла, а трёхлетнему Марку — робот на пульте управления.

Читайте также
Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске
31 декабря 12:36
Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске
Брянский губернатор помог юному Артёму стать машинистом локомотива
30 декабря 11:55
Брянский губернатор помог юному Артёму стать машинистом локомотива
В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу
29 декабря 16:32
В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу
Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники
29 декабря 15:29
Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники

Новости регионов

27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое

Актуальные темы

Общество
В школах и детсадах Брянска сменят охранников
Происшествия
Девять единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня
Происшествия
Десять беспилотников сбили над Брянщиной за восемь часов
Общество
28 машин получили брянские подразделения Росгвардии
Общество
Дед Мороз поздравил детей Володарского района Брянска

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink
Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.