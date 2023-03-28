В Брянске ввели режим повышенной готовности

Из-за паводка в областном центре ввели режим «Повышенная готовность», сообщили в городской администрации.

В реках Десна и Болва резко вырос уровень воды. Из-за этого с 27 марта для органов управления и сил Брянского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Брянской области ввели режим функционирования «Повышенная готовность». Постановление подписал сегодня глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В состав оперативного штаба вошли заместители главы горадминистрации, главы районных администраций и руководители подведомственных организаций, представители полиции, МЧС и регионального департамента здравоохранения.