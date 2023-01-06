В Брянске затопило шесть участков

Шесть приусадебных участков затопило в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Из-за плюсовой температуры в Брянской области начал активно таять снег. В реках региона вырос уровень воды.

Шесть приусадебных участков в городе Брянске затопило. Также вода пришла на два участка автодорог: Согласие — Барановка в Рогнединском районе и Николаевка-Католино в Мглинском районе.

В спасательном ведомстве отметили, что вопросы обеспечения жизнедеятельности населения решены, а затоплений жилых домов не прогнозируется.