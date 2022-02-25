В Брянской области детям разрешили посещать кружки и музеи

Открываются игровые комнаты и развлекательные центры.

Оперативный штаб сообщил о снятии части ограничений. Это связано с уменьшением заболевших COVID-19.

Гражданами до 18 лет разрешили посещать организации для развлечения и досуга; спортивные мероприятия, концерты и выставки, а также кружки и секции.

Возобновляется проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области.

Кроме того, открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в ТЦ и других нежилых зданиях.