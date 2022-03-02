В брянской семье родился 14-й ребёнок

Ещё три мамы зарегистрировали рождение 12-го малыша.

В областном правительстве обсудили работу органов загс в прошлом году.

Так, в регионе родился 9131 ребёнок, в том числе 4764 мальчика и 4367 девочек. В 2021 году появились 92 двойни и две тройни.

«Из общего числа новорождённых на первом месте вторые по счёту дети — 39% (3567) от общего числа родившихся. 37% (3411) новорождённых — первенцы. 16% (2135) — третьи и последующие дети. Три мамы зарегистрировали рождение 12 -го ребёнка. Их возраст 30, 32 и 45 лет. Одна мама зарегистрировала рождение 14-го ребёнка. Возраст мамы 43 года», — отметила начальник регионального управления ЗАГС Галина Сулейманова.

2778 детей родились у женщин в возрасте 25–29 лет. Самой взрослой маме исполнилось 48 лет. Она родила второго малыша.