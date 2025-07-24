В брянском парке Толстого поставят другую скульптуру князя

В Брянске на аллее парка Толстого установят новую скульптуру князя Романа Брянского. Ее созданием займется резчик по дереву Андрей Вишневский, сообщили в горадминистрации.

Уже грядущей осенью жители областного центра смогут наблюдать за работой мастера, который будет создавать свое произведение из четырехметрового ствола дуба.

Однако облик нового творения будет отличаться от прежнего, над которым в 1978 году потрудился резчик Вячеслав Орлов. К такому выводу пришли брянские художники и специалисты парка за время длительных обсуждений. Вот только по поводу деталей предстоящих изменений горожане пока могут теряться в догадках.

Между тем, со слов замдиректора городского объединения парков культуры и отдыха Артема Цыбатова, новая скульптура простоит не меньше полувека.