В брянском поселке Локоть снова заработает МРЭО ГИБДД

Сдать экзамены на права жители Брасовского района смогут на базе МФЦ.

Собственный межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел МРЭО ГИБДД планируется возродить в поселке Локоть в Брасовском районе Брянщины.

Об этом сообщило местное издание «Брасовский вестник». Действовать МРЭО будет на базе местного многофункционального центра предоставления госуларственных и муниципальных услуг.

Уже разработана проектно-сметная документация на переоборудование двух пустующих помешений МФЦ в плошалки для техосмотра автомобилей. Общая стоимость работ превысит 1 млн рублей.

В МРЭО жители района также смогут поставить на учет автомобили и снимать их с учета.

Сейчас в процессе электронные торги по выбору подрядчика.