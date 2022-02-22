В Брянскую область в антисанитарных условиях везли молоко и колбасу 

Более четырёх тонн незаконной продукции вернули в Беларусь.

Сотрудники УМВД России по Брянской области остановили на трассе четыре автомобиля. Машины ехали со стороны Республики Беларусь в объезд ветеринарных контрольных постов. Транспорт доставили в пункт пропуска «Красный Камень» Злынковского района.

Ветеринарные инспекторы ведомства выяснили, что на 3 130 килограммов колбасы и 1138 килограммов молока, произведённого в Республики Беларусь, отсутствовали сопроводительные документы. Продукция перевозилась в антисанитарных условиях вместе с посторонними предметами.

Грузы вернули в Беларусь. Виновных привлекли к административной ответственности.