Брянский губернатор посетил биотехнологическую корпорацию в Республике Беларусь

Губернатор Брянской области посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом посетили Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Уникальный агропромышленный комплекс создан по решению Президента Республики Беларусь.

«Цель масштабного экспортоориентированного и импортозамещающего инвестпроекта — глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных, сбалансированных комбикормов и премиксов», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в планах предприятия — выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства.