Брянская делегация посетила город Осиповичи в Могилевской области

Брянская делегация поздравила со 151 годом со дня образования город Осиповичи в Могилевской области. Об этом рассказали в городской администрации.
Брянская делегация приехала в город Осиповичи Могилёвской области. Глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов и председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов поздравили город со 151 годом со дня образования.
Александр Гаврилов зачитал приветственный адрес для жителей белорусского города от главы Брянской городской администрации Александра Макарова. А Николай Голосов вручил медали председателю Осиповичского райисполкома Константину Жигуцкому, ветеранам-афганцам, учителям, медикам и активистам. Также он передал от прокурора Брянской области материалы судебного процесса о признании геноцида против советского народа.
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